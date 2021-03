BUHS Hockey 2021

Watch Brattleboro Union High School Girls and Boys Varsity Hockey live on YouTube and Comcast Channel 1075. The games are streamed to the BUHS Athletics YouTube Channel.

Find individual game links here:

Date Time Link Vs. School Girls Saturday 2/20 4:45PM https://youtu.be/mMtuYmd0KBs BCHS Girls Wednesday 2/24 4:00PM https://youtu.be/b4bx7p7mZEI Stowe Boys Wednesday 2/24 7:00PM https://youtu.be/StYdFc8HL7A Hartford Boys Saturday 2/27 4:45PM https://youtu.be/kVnNQoP-GHY Burlington Girls Saturday 3/6 4:45PM https://youtu.be/6t2KadKDu4A Harwood/Northfield Girls Wednesday 3/10 4:00PM https://youtu.be/fDv-ZbC1qco Union-32 Boys Wednesday 3/10 7:00PM https://youtu.be/c8ULCXcH8hI Burr & Burton Boys Wednesday 3/17 7:00PM https://youtu.be/f2XweVEFUps Burlington Boys Saturday 3/20 4:45PM https://youtu.be/dBaU95XGwIU Burr & Burton